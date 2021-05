Mister Raffaele Battisti contento a metà del Rieti: «Bene all'inizio, ma serve concretizzare di più»

RIETI - Un pizzico di amarezza nelle parole di mister Battisti sui temi caldi della partita: «Bene i primi venti minuiti poi non abbiamo più attaccato come volevo, serve più lucidità per concretizzare le azioni che creiamo».

Le parole del tecnico ai microfoni del Fc Rieti.

«Partita difficile, ho trovato un’Agnonese davvero molto agguerrita ma i ragazzi hanno fatto in modo di giocare dall’inizio della partita - afferma il tecnico Raffaele Battisti - Bene i primi venti minuti, dopo il gol ci siamo allungati, un po’ tirati indietro. Forse la fretta di portare a casa il risultato. Ho detto loro che dovevamo vincerla ma giocarla e infatti a fine primo tempo abbiamo cambiato modulo, prima il 4-4-2 poi il 3-5-2. In generale la partita è stata gestita, abbiamo anche creato altre palle gol che non siamo riusciti a finalizzare. Gli faccio i complimenti ma ora testa al Castelfidardo perché bisogna portare a casa i tre punti».

«Dobbiamo correggere gli errori e i gol arriveranno. Dobbiamo essere freddi li davanti e più lucidi. I ragazzi comunque si stanno impegnando, stanno capendo che il momento è delicato. Ora respiriamo, ci godiamo una settimana leggermente più serena e poi prepariamo la gara di domenica. Ci sarà da dare battaglia perché come noi non regaliamo niente a nessuno sappiamo che loro non ci regaleranno nulla. So che i ragazzi si prepareranno al meglio. Una vittoria ci serve come il pane».

