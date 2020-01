LA GARA

RIETI - Amatrice (16 punti) viene sconfitta per 4-1 in casa dell’ostico Vicovaro (36). I romani confermano la terza posizione del girone mentre i reatini non smuovono le zone basse della classifica.Match abbastanza equilibrato nel corso del primo tempo dove un buona azione da parte del Vicovaro porta il vantaggio. Amatrice resta sempre in partita e dopo una traversa colpita da Cenfi altre occasioni sono arrivate sui piedi degli attaccanti rossoblù.Nella ripresa partono forte gli ospiti che dopo pochi minuti trovano il pareggio con Colangeli. Il gol non sembra aver acceso gli animi e il Vicovaro colpisce di nuovo. Sull’1-2 qualche occasione da parte dei reatini per pareggiare ma non viene sfruttata nella modo più giusto. Errori individuali nel finale costano caro all’Amatrice che subisce le restanti due reti.Gianluca Fabiani, ds Amatrice: «Buon primo tempo, male il secondo. Non possiamo permetterci tanti errori in così poco tempo contro una squadra così preparata o organizzata come il Vicovaro. Una squadra che deve salvarsi deve fare un altro tipo di prestazione».