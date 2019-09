RIETI - Il risultato di Passo Corese-Amatrice non è stato omologato. Il motivo, come si legge dal comunicato ufficiale del giudice sportivo regionale diramato oggi, 11 settembre, è il preannuncio di reclamo da parte del Passo Corese. Sul campo la partita era terminata 0-0. Alla base del preannuncio di reclamo ci dovrebbe essere il non corretto utilizzo degli under da parte dell'Amatrice. Ora saranno gli organi di giustizia sportiva a valutare, in base alle distinte presentate e alle sostituzioni effettuate durante il match, se tutto si è svolto secondo regolamento oppure il reclamo dei coresini è fondato. Ultimo aggiornamento: 17:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA