Prima: sorride solo Città di Rieti, amareggiate Fiamignano, Casperia, Alba e Ginestra. I commenti

RIETI - Si chiude un altro weekend di calcio del campionato di Prima Categoria, sette le gare giornate con un derby tutto sabino e risultati che non hanno particolarmente sorriso alle sette reatine che escono malconce da questa quarta giornata di ritorno del girone B

Risultati, marcatori e commenti (XIX giornata):

Poggio San Lorenzo-Accademia Calcio Sabina 1-1: Ippoliti (P), Bekay (A)

Emanuele Pezzotti (DS Poggio San Lorenzo): «Partita maschia ma corretta, loro a mio avviso sfortunati finora perché hanno un grande allenatore e grandi individualità come Toma, Gattarelli, Ceccarelli (squalificato), Dimitri Gatti (assente), Marchegiani e Williams su tutti. Noi però oggi abbiamo fatto una grande partita e il primo tempo è stato sontuoso, difatti andiamo in vantaggio con Ippoliti e poi prendiamo una traversa con Massimi e potevamo chiuderla li. Nel secondo tempo poi prendiamo un palo con una grande azione personale di Rossi e loro pareggiano con Williams con un gran bel gol ad incrociare di sinistro. Alla fine, risultato giusto ma ai punti avremo vinto a mio avviso noi. Comunque, una bella partita e soprattutto corretta tra due belle squadre».

Simone Scaricamazza (Tecnico Accademia Calcio Sabina): «È stata una partita dai due volti, primo tempo un po' in difficoltà sull’approccio alla partita e con le solite occasioni non sfruttate per la troppa superficialità nel fare gol, secondo tempo più aggressivi e determinati ad andare a riprendere il risultato, pareggio con un gol bellissimo al volo di Bekay. Dopo l’uno a uno siamo stati bravi a rimanere in partita e a non subire troppo le loro palle lunghe, anche se siamo stati fortunati su un loro tiro che si stampa sul palo. Avevamo tante assenze ma è un buon punto in un campo difficile».

Città di Rieti-Accademia Sporting Roma 5-0: Laurenti, Cioffi, De Dominicis, Zanette, Cioffi (C)

Mirko Pagliarini (Tecnico Città di Rieti): «Partita ben giocata, la squadra anche oggi ha dimostrato pazienza, qualità, tutto quello che di buono stiamo facendo, escluso qualche calo di attenzione ma ci può stare, stiamo facendo una cavalcata importante, adesso pensiamo alla gara di mercoledì e continuiamo il nostro percorso pensando solo a noi e a nessun altro».

Ginestra-Football Jus 2-3: Micarelli, Valzecchi (G)

Giancarlo Leoni (Tecnico Ginestra): «Ci abbiamo provato, posso ritenere quella di ieri una buona prova, di fronte a noi un'ottima squadra fisicamente e tecnicamente forte ho visto molti giocatori di livello. I miei hanno dato il massimo di loro stessi e siamo stati sempre in partita, lo dimostra il fatto che siamo stati attenti nel primo tempo a controbattere la loro fisicità e a ripartire con qualità trovando il vantaggio due volte, siamo stati raggiunti entrambe le volte commettendo sempre errori di marcatura ma è proprio li che si sono viste le loro qualità. Nella ripresa per un momento sembravano aver perso smalto ma non siamo stati bravi a crederci, poi per un infortunio siamo stati qualche minuto fermi e invece di mantenere la concentrazione alla ripresa del gioco su un cross dove potevamo far meglio una sfortunata deviazione ci facciamo gol da soli e li cala il sipario perché nonostante mancasse parecchio il gol ci aveva già tagliato le gambe. Buona la prova di chi è subentrato siamo giovani e molto, soprattutto su alcuni ruoli determinati, peccato molti di questi ragazzi avrebbero bisogno di più tempo per crescere e giocare con meno responsabilità, questo pero non è possibile c’è da salvare una stagione ma soprattutto da onorare l'ottimo lavoro che facciamo in settimana giocando le partite nel migliore dei modi».

Castelnuovese Calcio-Fiamignano Valle del Salto 1-0

Emilio Carmelino (DS Fiamignano Valle Del Salto): «Abbiamo giocato una brutta partita contro una squadra che a mio giudizio ha giocato peggio di noi, anche se a dire il vero non riusciamo a concretizzare le occasioni che creiamo, è dall'inizio del girone di ritorno che tra pali traverse e salvataggi sulla linea non raccogliamo niente. Arbitraggio mi spiace ammetterlo inadeguato e con poca personalità e il mister avversario provocatore senza motivo, dall'inizio ci disturbava perfino nelle rimesse laterali. Lavoreremo sul campo in settimana cercando di preparare bene la prossima, faremo del nostro meglio per uscire da questo periodo grigio anche se non posso imputare niente ai ragazzi per impegno sia negli allenamenti che in partita».

Monterotondo 1935-Casperia 5-2: Negri, Udah

Massimo Petrocchi (DS Casperia): «Fortunatamente è passata un'altra giornata e ora contiamo di recuperare i tanti infortunati e squalificati, il nostro campionato comincia adesso perché abbiamo giocato le due trasferte più difficili, chiaramente ci aspettano partite in cui non possiamo fallire. L’unico rammarico di oggi è aver incontrato un arbitro a parer mio non in giornata, abbiamo subito due rigori dubbi e altri due goal in fuorigioco, certo questo non mette in dubbio la differenza tra noi e Monterotondo. Continuiamo il nostro cammino perché ora ci aspetta una partita molto importante e il recupero che giocheremo prossimamente».

Brictense-Alba Sant’Elia 2-0:

Marco Pompili (Tecnico Alba Sant’Elia): «C'è poco da commentare, dopo due ottime prestazioni, purtroppo incappiamo in una giornata no. È un peccato perché oggi era una finale soprattutto per sperare di riagganciare il gruppone. Prendiamo dopo dieci minuti un goal evitabilissimo, e nonostante conduciamo la partita creiamo pochi pericoli agli avversari. Attacchiamo in maniera confusionaria, ma se il più pericoloso è Carmesini, qualche problema c'è. C'è da rimboccarsi le maniche e andare a cercare punti in queste due partite casalinghe. L'obiettivo è evitare l'ultimo posto e poi vedere che succede in queste undici partite che mancano, i punti a disposizione sono tanti, ma dipende da noi rialzarci prima possibile».

Castrum Monterotondo-III Municipio Calcio 3-2

Riposa Soratte

Classifica

Monterotondo 1935 46

Città Di Rieti 43

Soratte 35

Fiamignano Valle Del Salto 34

Castrum Monterotondo 32

Football Jus 27

Accademia Calcio Sabina 23

Accademia Sporting Roma 22

Casperia 20

Poggio San Lorenzo 19

Castelnuovese Calcio 17

III Municipio Calcio 16

Brictense 15

Alba Sant’Elia 8

Ginestra 7