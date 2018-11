Ultimo aggiornamento: 12:49

RIETI – Il girone C del campionato di Prima categoria perde da oggi un’altra squadra reatina. Dopo la rinuncia del Montasola, avvenuta prima dell’inizio della stagione, è ora la volta della Usd Cantalupo che in mattinata ha comunicato alla Figc regionale la cessazione dell’attività: una decisione scaturita in primo luogo dalle difficoltà economiche incontrate dai dirigenti della società e da quelle di carattere logistico riguardanti i numerosi giocatori africani che compongono la rosa e che incontrano seri problemi per raggiungere Cantalupo sia per le gare domenicali che per le sedute di allenamento.Ricordiamo che questa formazione guidata dal tecnico Lamberto Bianchi era composta da ragazzi provenienti da Senegal, Costa d’Avorio, Gambia, Togo ed altre nazioni del continente africano ospitati attualmente nei centri di accoglienza di Castelnuovo di Porto, Pomezia, Forano e Poggio Mirteto. Due mesi fa la composizione di questa formazione aveva suscitato grande interesse, considerato anche il progetto di carattere sociale che l’accompagnava, ma le susseguenti difficoltà economiche e di gestione hanno evidentemente portato alla decisione di rinuncia.