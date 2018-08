di Andrea Giannini

RIETI- Dieci i giorni di preparazione per il Passo Corese di mister Fabrizio Benigni che ha già disputato due amichevoli di lusso. Sabato 11 agosto ha affrontato infatti il Rieti, partita terminata con un dignitoso 4 a 0 date le tre categorie di differenza. Mentre martedì 14 la formazione sabina ha sfidato il Monterotondo Scalo, squadra che milita in Eccellenza. Il risultato, non dei migliori (5-0), è dovuto sicuramente ai carichi di lavoro che la formazione sta svolgendo. Tanto entusiasmo comunque intorno alla società neopromossa nel campionato di Promozione.



«Siamo partiti il 6 agosto e abbiamo già due amichevoli di spessore alle spalle – dice il tecnico Fabrizio Benigni – nonostante molti dei giocatori siano di ritorno dalle vacanze c’è un buon numero di presenti che sta faticando e lavorando molto. Il test col Rieti è arrivato all’improvviso e non potevamo certamente dire di no, è stata sicuramente una giornata che i ragazzi ricorderanno a lungo. In partita inoltre, non abbiamo assolutamente sfigurato. Nel secondo test col Monterotondo Scalo ho visto qualche passo indietro dovuto a carichi di lavoro che pesano sulla squadra ma penso che questo sia normale in piena preparazione».



LE AMICHEVOLI



La preparazione del Passo Corese proseguirà con altri tre test nelle prossime settimane in vista del 2 settembre, giorno dell'inizio campionato. Domenica 19 si svolgerà un triangolare al campo dell’Urbetevere dove si sfideranno quest’ultima, Passo Corese e la Polisportiva De Rossi. Giovedì 23 poi altra amichevole in casa della Vis Subiaco, formazione che milita in Promozione. Ultimo test domenica 26 ma ancora in fase di organizzazione. Poi sarà tempo di pensare al campionato.

