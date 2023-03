Nuova Rieti “settebellezze” e lo Scandriglia va ko (7-0). Esordio con gol per Cenciarelli, in campo anche De Bona

RIETI - Senza rivali, la Nuova Rieti Calcio inscena l'ennesima goleada stagionale "asfaltando" anche il malcapitato Scandriglia con un sonante 7-0 che serve a rafforzare il primato, mantenendo un confortante +10 sul Montorio Romano, che sabato si era sbarazzato, seppur di misura, della Coresina (0-1).

Una partita, quella giocata al comunale di Santa Rufina, che non ha avuto davvero storia, chiusa abbondantemente nel primo tempo quando, la doppietta di Luca Ramazzotti e la tripletta di Jacopo Patacchiola avevano sparigliato le carte in tavola e dimostrato, una volta di più, lo strapotere amarantoceleste nel campionato provinciale di Terza categoria. Nella ripresa, poi, ad arrotondare ulteriormente il risultato, il colpo di testa vincente di Riccardo Alesse e il gol finale del giovane 2006 Cenciarelli (promosso dall'Under 17 di Luigi Masci insieme a De Bona, ndr) per un 7-0 complessivo che, a dieci giornate dalla fine della stagione, rappresenta un sigillo da apporre sul titolo. Solo l'aritmetica, ormai, tiene in vita tutte le altre, ma è chiaro che - numeri alla mano - a questo punto diventa utopistico immaginare un epilogo diverso da quello di una Nuova Rieti Calcio trionfante.

Domenica prossima la trasferta sul campo dello Sport Sabina 2021, ultimo in classifica con appena 2 punti all'attivo: all'apparenza una pura formalità, di un testa-coda che Stefano Lotto non vuole assolutamente mancare per rafforzare ulteriormente il primato.