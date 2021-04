Fara Sabina diventa zona rossa

RIETI - Fara Sabina è zona rossa. La richiesta per istituirla, siglata da Asl e Comune, è appena partita alla volta della Regione dove l’assessore alla Salute, Alessio D’Amato emanerà l’ordinanza. Il provvedimento, le cui modalità (che sia una zona rossa modello Contigliano o simile a quella indetta nelle ultime settimane a livello regionale) si conosceranno nel pomeriggio, nel corso di una conferenza stampa già convocato dal Comune di Fara Sabina. Di certo avrà maggiori restrizioni rispetto alla zona rossa prevista in tutta Italia per Pasqua. Quindi con probabilità non ci potranno essere visite ai parenti.

APPROFONDIMENTI RIETI Rieti, carabinieri: 13 multe da 400 euro per il mancato rispetto... RIETI Tre casi di variante Covid a Fara, zona rossa a un passo: la... RIETI Coronavirus, ad Amatrice le prime 80 vaccinazioni agli over 80 e...

La stretta è stata anticipata dalla Asl di Rieti che con una nota di ieri pomeriggio 31 marzo annunciava l’avvio di un’analisi approfondita sulla situazione epidemiologica nel secondo comune della provincia.

Oltre al dato assoluto di 165 contagi attuali, è la presenza di tre casi sospetti di variante e l’andamento settimanale delle infezioni. Negli ultimi sette giorni sono stati registrati 95 positivi, vette mai raggiunte sin qui. La situazione è cominciata a precipitare alla fine di febbraio quando è divampato il focolaio della scuola paritaria Santa Croce che è dilagato in poco tempo e in maniera violenta nei nuclei familiari dei bambini e del personale dipendente.

Una delle ultime vittime è connessa quel cluster e altre persone versano attualmente in gravi condizioni. In quel caso non vennero ufficializzate varianti, ma è evidente che l’impennata della curva ha origine lì e ha consegnato a marzo 2021 il titolo di mese con maggior numero di positività. Tante e tali da rendere necessaria l’istituzione della zona rossa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA