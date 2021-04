Fara Sabina verso zona rossa, videomessaggio del sindaco: "Complesso ma ne usciremo"

RIETI - Il sindaco di Fara Sabina, Roberta Cuneo, affiancata dal vice Simone Fratini pubblica un videomessaggio ai cittadini al termine della lunga giornata vissuta a Fara con il rischio, che diventa ora dopo ora più concreto, di essere decretata zona rossa.

Sull’istituzione della zona rossa si avranno notizie domani, dopo la riunione del comitato dell’ordine e la sicurezza in prefettura, nel corso di una conferenza stampa indetta per il pomeriggio in cui verranno illustrate le misure che verranno adottate.

Nel video il sindaco Cuneo comunica di essere in contatto costante con Asl, Regione e Prefettura e di aver intanto emanato due ordinanze: una relativa al mercato settimanale di domani che sarà aperto solo nella parte agroalimentare e di chiusura di nidi e ludoteche fino a dopo le festività pasquali. “La situazione è complessa –conclude -, ma cerchiamo di mantenere la calma e di rispettare le normative. Insieme possiamo farcela, insieme ne usciremo”.

