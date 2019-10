UNDER 17 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 16 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 17 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE D)

UNDER 16 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE C)

RIETI - Nella terza giornata dei campionati U17 e U16 regionali (girone B) Cantalice ottiene una doppia vittoria. Nel primo turno delle categorie provinciali Under 17 e Under 16 (gironi rispettivamente D e C) trovano il successo solamente due reatine.Sul campo del Fiano Romano (3), Cantalice (7) si impone 1-0 grazie alla rete di Aguzzi. Antonello Angelucci, team manager dei reatini: «Nel primo tempo, come ci è già successo in queste giornate di inizio campionato, siamo partiti con il freno a mano tirato,facendo fatica ad impostare il nostro gioco. Comunque sia, la prima frazione è stata equilibrata e nel secondo tempo siamo entrati in campo con la giusta mentalità, proponendo un bel calcio fino al raggiungimento del meritato vantaggio che siamo stati bravi a gestire. Complimenti ai ragazzi per l'impegno e la serietà. Sono convinto che ci toglieremo delle soddisfazioni».Ospite del Villalba (1), Cantalice (6) vince 1-0 grazie al gol di Tavani. Enrico Marchioni, team manager dei biancorossi: «Ottima prestazione dei ragazzi su un campo dove in pochi vinceranno. Dopo venti minuti di equilibrio, siamo passati in vantaggio su una palla inattiva e in seguito loro sono rimasti in dieci. Nel secondo tempo ci siamo compattati per difendere il risultato e nelle ripartenze abbiamo sprecato molte occasioni per chiuderla. Tre punti importanti».Ottimo inizio di stagione per la Valle del Peschiera, vincitrice 5-1 contro gli ospiti della Pro Calcio Studentesca. Decidono la doppietta di Fagiolo e i gol di Passi, D'Angeli e Addante. Paolo Patacchiola, tecnico dei padroni di casa: «Complimenti ai ragazzi per la bella prestazione. Abbiamo avuto molte occasioni da gol e siamo stati bravi a non concedere troppo agli avversari. Sono felice del fatto che tutti i calciatori a disposizione abbiano potuto giocare e divertirsi».Successo in casa anche per l'Accademia Calcio Sabina, che supera 2-0 Santa Lucia. Emiliano Faiola, mister dei vincitori: «Volevamo iniziare questa stagione con il piede giusto e siamo riusciti ad ottenere tre punti contro un'ottima squadra. I ragazzi sono entrati in campo molto determinati, riuscendo a trovare subito il gol del vantaggio con Antonini. Dopo l'1-0 abbiamo smesso di giocare e i nostri avversari si sono resi pericolosi in diverse occasioni, costringendo il nostro portiere Chini ad un paio di interventi straordinari. Nella seconda frazione abbiamo ripreso il controllo della gara senza correre rischi e abbiamo trovato il gol del 2-0 con Pedrini. Vittoria importante che ci consente di preparare al meglio la trasferta di sabato prossimo contro il Velinia».Sconfitta casalinga per Casali Poggio Nativo, battuto 2-0 dal Real Monterotondo Scalo. Diego Ciminelli, allenatore dei reatini: «Nonostante il risultato negativo, i ragazzi hanno disputato una buona partita. Ora dobbiamo archiviare subito questo k.o e concentrarci per le prossime sfide in cui daremo il massimo».Cade pure la Maglianese, fermata 2-1 dagli ospiti del Settebagni. Ai sabini non basta la rete di Binnella. Ettore Petroni, presidente dei padroni di casa: «Anche se abbiamo cominciato la stagione con una sconfitta, la squadra ha giocato una buona partita. I ragazzi si sono impegnati molto per fare una bella figura e sono convinto che continueranno a fare così anche nelle prossime gare».In casa del Mentana, Poggio Mirteto viene sconfitto 4-3. I gol dei reatini sono realizzati da Leti (2) e Bartoli.Ospite della Spes Montesacro, il Velinia viene travolto 10-0.Termina 1-1 la gara tra Castrum Monterotondo e Sporting Rieti. I reatini vanno a segno con Sestili.Mentre la Pro Calcio Studentesca ha osservato il turno di riposo, arrivano sconfitte pesanti per le due reatine scese in campo: l'Accademia Calcio Sabina cade in trasferta 6-1 contro Settebagni (l'unica rete dei reatini è ad opera di Valentini), Passo Corese viene surclassato 9-0 in casa del Cesano.