Ultimo aggiornamento: 19:27

RIETI - La Zeus Npc Rieti per allungare a tre la striscia di vittorie consecutive deve battere Bergamo. Al PalaSojourner arriva il fanalino di coda del girone Ovest, in crescita nelle ultime uscite. All'entrata in campo delle squadra, striscione in ricordo del rugbista Carucci, scomparso nei giorni scorsi. Fischi per Zucca, dopo le polemiche dei giorni scorsi.Si riparte dal +4 per Rieti.Al 10’: Altri due punti per Stefanelli, esce Vildera al suo posto Nikolic. Ultime fasi di gioco della terza frazione: sale in cattedra Costi, che infila due bombe consecutive e riporta i bergamaschi sul meno 4. Siamo sul 62-58.Al 7’: Quarto fallo di Filoni, Jackson in lunetta sigla i liberi della parità ed è tutto da rifare per Cannon e compagni. È proprio Cannon portare di nuovo avanti i suoi, con una tripla da gran campione e il palazzo si scalda. Doppia cifra anche per il capitano, ma è sempre Cannon con le sue triple a trascinare la Zeus: siamo sul 56-51.Al 3’: Cannon apre alle marcature del terzo quarto, subito la risposta di Carroll e Jackson, Bergamo torna sul +4. Che partita di Cannon, recupera lo svantaggio e riporta Rieti avanti, siamo sul 46-44.Al 10’: Nikolic si iscrive a referto con due liberi, Marra dall’altra parte segna altri 3 punti. Nikolic sbaglia da vicinissimo, ci pensa Cannon a riportare i suoi in partita con 4 punti consecutivi: il primo tempo termina 37-39.Al 7’: Jackson dall’angolo colpisce la Zeus, che resta a galla grazie alle conclusioni di Vildera e Passera. Il capitano mette altri due liberi, Rieti così si rifà sotto: Stefanelli segna dalla lunga, immediata la risposta di Parravicini, il punteggio è fermo sul 30-36.Al 3’: Raffa sbaglia un’alta tripla, Bergamo invece resta in attacco e vola sul +12. La Zeus si rivede in attacco con Cannon e Vildera, che stavolta è preciso a cronometro fermo: siamo sul 20-28.Al 10’: Giro in lunetta di Vildera, 0/2 del capitano, ma Rieti continua a fallire i liberi: 0/7 totali. La Zeus torna a segnare con Stefanelli, Fumagalli commette un fallo evitabilissimo e Rossi chiama time out. Raffa perde palla e gli ospiti volano sul +6, arriva anche il gioco da 4 punti di Parravicini, il primo quarto si chiude 14-24.Al 7’: Bergamo accorcia le distanze e trova il primo vantaggio del suo match. Rossi mette in campo Raffa, Vildera sbaglia un canestro praticamente già fatto e Bergamo resta avanti. Raffa fa 0/2, il punteggio resta sul 12-13.Al 3’: Si parte, Carroll tenta subito una conclusione, ma sono di Stefanelli i primi punti del match. Alla tripla del toscano, immediata la replica di Jackson, segnano anche Cannon e Vildera, Rieti allunga: siamo sul 10-31 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 5 Cannon, 8 Vildera, 11 Raffa, 16 Zucca, 23 Nikolic, 75 Filoni, 97 Fornara, 98 Buccini. All. Rossi.0 Dieng, 5 Carroll, 7 Crimeni, 10 Parravicini, 11 Costi, 16 Bozzetto, 18 Allodi, 21 Marra, 30 Jackson, 66 Zugno. All. Calvani.Pazzaglia (Pu), Chersicla (Lc) e Almerigogna (Ts).