Ultimo aggiornamento: 17:39

RIETI - Il Cantalice supera degnamente l’andata dei 16esimi di Coppa Italia di Promozione: sul campo del S.Angelo Romano termina 0-0. Risultato che fa ben sperare per la gara di ritorno che si terrà il 27 novembre prossimo, probabilmente al Ramacogi. I biancorossi si schierano inoltre rimaneggiati in un turno infrasettimanale che sembrava non poter portare risultati positivi.Prova di cuore del Cantalice che tiene il pallino del gioco per buona parte della gara nonostante le difficoltà create dalle assenze. Per gli ospiti ci provano Alessandrini, schierato a inizio partita, e Cedric che si divora l’occasione più importante degli ospiti: a pochi passi dalla porta avversaria di piatto non riesce a mettere la sfera in rete. Nel corso del primo tempo, Agnesi in uno scontro di gioco riporta un taglio, vicino al sopracciglio, ma dopo le dovute cure prosegue il match. Per i padroni di casa poche le azioni pericolose.La ripresa ha lo stesso copione dei primi 45’: entra Camilli al posto di Alessandrini ma poco cambia, oltre alle manovre pericolose proposte dalla formazione biancorossa il gol non arriva. Per i reatini ci prova solo Panitti sugli sviluppi di un corner. L’unica occasione del S.Angelo arriva nei minuti finali su una ripartenza ma Pezzotti si fa trovare pronto.Le dichiarazioni di mister Simone Patacchiola: «Abbiamo disputato un’ottima prestazione, è mancato solo il gol. Siamo stati sempre in partita cercando di tenere il pallino del gioco senza rischiare nulla. Il passaggio del turno si deciderà tutto nella gara di ritorno».