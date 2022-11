Cantalice, prima doppio vantaggio, poi crolla nel finale sul campo del Real San Basilio: 3-2 nell'andata dei 16esimi

RIETI - Il Cantalice va ko nell’andata dei 16esimi di Coppa Italia di Promozione: il Real San Basilio passa 3-2. Il ritorno è fissato per il 30 novembre al Ramacogi. Match in totale controllo da parte dei reatini fino al 30’ della ripresa, i padroni di casa fanno tre gol in 15’ e la ribaltano totalmente: da 0-2 a 3-2.

Il primo tempo

Cantalice che si presenta sul campo ospite con molte defezioni. Il tridente d’attacco porta i nomi di Pezzotti, Accardo e Battisti. In porta Martini. Mattei viene adattato difensore centrale.

Parte bene il Cantalice sempre pericoloso con Pezzotti, Accardo e Chelebi. Al 35’ Pezzotti dalla destra mette dentro per Matteo Mostarda che da fuori area apre il piattone trovando il gol del vantaggio. San Basilio che sbaglia troppo nell’ impostazione. Martini mai impegnato nel corso del primo tempo ma la formazione di casa sembra essere molto pericolosa negli ultimi venti metri. Nei minuti finali della prima frazione San Basilio che si spinge in avanti ma sempre attenta la difesa dei reatini.

La ripresa

La ripresa inizia sempre con un Cantalice ben messo in fase offensiva: al 5’ Pezzotti sfrutta un errore difensivo del San Basilio, serve la palla a Ortenzi che appoggia per Accardo, il capitano del Cantalice dal limite vede il portiere di casa fuori dai pali e fa partire un pallonetto che casca perfettamente in rete. Applausi per l’esterno d’attacco biancorosso. San Basilio che fa paura alla difesa del Cantalice solo sui calci piazzati ma gara che rimane in controllo. Al 31’ Lorenzo Mostarda atterra Giardini in area, per l’arbitro è rigore. Dal dischetto si presenta il capitano del San Basilio Valenzi che spiazza Martini e accorcia le distanze. È 1-2. Cantalice che perde metri nel finale di gara e al 39’, Jacopo Nuovo dal limite calcia sul palo più lontano di Martini, la sfera colpisce il palo prima di entrare in rete. Accade tutto nel finale: al 42’ Matteo Mostarda viene espulso per doppio giallo e il Cantalice termina la gara in inferiorità numerica. Nel recupero ancora San Basilio: Giuliano Nuovo di testa sfiora il gol del vantaggio. Allo scadere sempre Giuliano Nuovo, sempre di testa fa 3-2 facendo impazzire il pubblico di casa. Cantalice che nel finale si è ritrovata con Massimi (97) è Mattei (98) come più esperti, il resto tutti giovanissimi.

Le dichiarazioni del presidente Franco Panfilo

«Siamo molto dispiaciuti, i ragazzi hanno dato tutto dall’inizio alla fine. Eravamo molto corti e la stanchezza nel finale si è fatta sentire. La fortuna non è dalla nostra ma sono convinto che stiamo trovando la strada giusta».