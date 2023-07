Contigliano Sport Village, sfide decisive nei giorni del calcio a 5, iniziano i quarti nel beach volley

RIETI - Gare sempre più importanti al Contigliano Sport Village. Il calcio a cinque è agli sgoccioli dei gironi, nel beach volley iniziano i quarti.

I risultati di domenica 9 luglio

Calcio a 5

Ore 20:00 Micioccoli Boys Vs Succhiapulli 5-4

Ore 21:00 Arte di Apicius va PPF Boys 6-6

Ore 22:00 Tigers Vs Hypeornot 10-7

Ore 23:00 Tiamo Gioielli Vs Garpez 10-7

Padel

Ore 20:30 Savelli.Marinetti Vs Marchetti.Meloni 2-0

Ore 21:15 Pizzoli.Iacoboni Vs Onofri.Pariboni 2-0

Il programma di lunedì 10 luglio

Calcio a 5

Ore 20:00 La legge del Pipita Vs I croccanti

Ore 21:00 Sconfitti a tavolino Vs Ol Blecs

Ore 22:00 Wakanda Team Vs Succhiapulli

Ore 23:00 Hypeornot Vs Micioccoli Boys

Beach Volley quarti di finale

Ore 21:30 4 Santi in padella Vs ECG Team

Ore 22:30 Questo 6 Vs Haze Team

Padel

Ore 20:15 Fanelli.Lancia Vs Renzi.Donati (ultima gironi)

Ore 21.00 Puglielli Orlando vs Havaelarts Havaelarts (quarti gold)

Ore 21.45 Coletti Aguzzi vs Festuccia De Cicco (quarti gold)