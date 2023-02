Città di Rieti parte bene in Coppa Lazio, tris al Poggio San Lorenzo: al Gudini finisce 3-1. Foto

RIETI - Esordio vincente in Coppa Lazio per il Città di Rieti, che al "Gudini" s'impone 3-1 sul Poggio San Lorenzo nel mini-girone che comprende anche Fiamignano.

Ad aprire le danze è Lucivero dopo appena 2', poi il Poggio San Lorenzo sul finire di tempo sfiora il pari su punizione (bravo Ifilti a deviare in corner), che arriva ad inizio ripresa con Grifoni (1-1). La formazione di Marco Donati poi, resta in dieci, il Città di Rieti ne approfitta e prima trova il secondo vantaggio con Fany (2-1), poi nel finale mette il sigillo sul match con il tap in di Cioffi a porta vuota (3-1).



Ora in classifica il Città di Rieti ha 3 punti come il Poggio San Lorenzo, mentre il Fiamignano è a zero, in attesa del recupero della sfida d'andata fra equicoli e amarantocelesti, non disputata per impraticabilità del campo, e delle tre partite del girone di ritorno.