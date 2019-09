COSI’ IN CAMPO

Catanzaro

Rieti

Arbitro

ALTRE GARE, VI GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Rieti, fuori l’orgoglio. Stasera, 25 settembre, al Ceravolo di Catanzaro (ore 20,45 arbitro Pascarella di Nocera Inferiore), la squadra di Mariani proverà a cancellare l’onta della «vergognosa sconfitta di Caserta» per dirla alla Curci, con una prestazione da ricordare. La vittoria in campionato manca ormai dallo scorso 20 aprile, da quell’1-0 di Bisceglie firmato-Cernigoi (ora alla Samb) che valse la salvezza matematica alla truppa amarantoceleste. Cinque mesi dopo, ancora in trasferta, stavolta però con una stagione intera dinanzi, ma con la necessità di trovare il primo squillo dopo un avvio complicato, reso ancor più difficile da un calendario che non ha di certo favorito Marcheggiani e soci.Notizia dell’ultim’ora, Mariani pur avendolo portato in ritiro, dovrà rinunciare ancora una volta a Gigli: ieri sera nel corso della trasmissione di NpcTv “Fuorigico” in diretta telefonica dal ritiro di Catanzaro, a domanda precisa sull’utilizzo o meno del capitano stasera, il tecnico ha lasciato intendere senza troppi giri di parole che «non sarà facile recuperarlo per tempo, perché lo stato influenzale lo ha debilitato. Domenica, peraltro, ci sarà un’altra partita importante ed in questa fase abbiamo anche l’obbligo di gestire le risorse».Gigli out, quindi, al massimo per lui si troverà un posto in panchina, il che significa ripartire esattamente dagli stessi undici schierati domenica contro il Potenza: Lazzari in porta, difesa a quattro con Esposito e Zanchi terzini, Aquilanti a far da chioccia a Granata. In mediana Zampa e Tirelli prenderanno il comando della regia, mentre Tiraferri (a destra) e Guiebre (a sinistra) proveranno a limitare le scorribande dei due quarti del Catanzaro che, secondo Mariani «tenteranno di metterci in difficoltà perché rispetto al Potenza, la formazione di Auteri cerca molto gli inserimenti dei due esterni, con i tre attaccanti che giocano centralmente».Infine, per Marchi intervento chirurgico anticipato a domani: il giocatore si sottoporrà ad un’operazione che dovrà riparare la lesione al legamento crociato anteriore causati dall’infortunio dello scorso 1° settembre a Picerno all’11° della ripresa in uno banale scontro di gioco con un avversario: tempi di recupero calcolati in 6 mesi.(3-4-3): Di Gennaro; Riggio, Martinelli, Quaranta; Celiento, De Risio, Maita, Di Livio; Kanoute, Nicastro, Fischnaller. All. Auteri.(4-4-2): Lazzari; Esposito, Aquilanti, Gigli, Zanchi; Tiraferri, Zampa, Tirelli, Guiebre; Beleck, Marcheggiani. All. Mariani.: Pascarella di Nocera InferioreOre 15: Ternana-RegginaOre 16: Vibonese-PicernoOre 18.30: Avellino-Virtus Francavilla, Bisceglie Casertana, Paganese-Rende; Teramo-Viterbese e Bari-MonopoliOre 20,45: Catania-Cavese, Potenza-Sicula Leonzio e Vibonese-Picerno.Ternana 12Reggina 11Potenza e Catanzaro 10Catania, Monopoli, Viterbese e Avellino 9Casertana e Picerno 8Bari e Bisceglie 7Virtus Francavilla 6Cavese e Paganese 5Teramo e Vibonese 4Sicula Leonzio, Rende e Rieti 1