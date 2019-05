UNDER 19 REGIONALE B (GIRONE B)

UNDER 19 PROVINCIALE

RIETI – Si chiudono la ventottesima giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B) e il ventiquattresimo turno dell’Under 19 provinciale reatino. Cantalice vince il campionato e viene promosso nei regionali, continuano i risultati positivi per Equicola e Spes Poggio Fidoni.Nonostante la rete realizzata da Di Casimirro, l’Alba Sant’Elia (penultima a 16 punti) non va oltre l’1-1 sul campo del Grifone Gialloverde (nono a 31). A due giornate dal termine, la situazione è la seguente: vista la differenza punti tra l’undicesima e l’ultima in classifica (superiore agli 8 punti), a fine stagione, si giocherà solo il playout tra terzultima e penultima. L’ultima retrocederà automaticamente, mentre l’undicesima è già salva. L’obiettivo dell’Alba è quindi non chiudere il campionato come fanalino di coda e arrivare magari terzultima per giocarsi il playout in casa. Rispetto ai reatini, la Castelnuovese (terzultima a 17) ha attualmente un punto in più, ma una sola partita da giocare visto che la prossima settimana riposerà. All'Alba e al Football Riano (ultimo a 15) mancano, invece, ancora due gare.Tornando al match giocato nel weekend, vede il bicchiere mezzo pieno il mister Danilo Renzi: «Abbiamo dato una buona prova d'orgoglio, riscattando la pessima figura di sabato scorso contro la Lupa Frascati. Nel primo tempo siamo andati in vantaggio e abbiamo rischiato molto poco. Nella seconda frazione l’arbitro ha inspiegabilmente annullato per fuorigioco l’eurogol con il quale ci saremmo portati sul 2-0. In seguito, nel capovolgimento di fronte, abbiamo subito il pareggio su una nostra disattenzione. C'è un po' di rammarico per i due punti lasciati per strada, ma ho rivisto una squadra che lotta e che non vuole mollare».Castelnuovese – Atletico Torrenova 1-2; Fiano Romano – Tor Sapienza 1-1; Libertas Centocelle – Licenza 2-1; Lupa Frascati – Polisportiva De Rossi 2-2; Guidonia – Eretum Monterotondo 2-1. Turno di riposo osservato dal Football Riano e Real Tuscolano.Tor Sapienza 56; Polisportiva De Rossi 47; Atletico Torrenova 45; Libertas Centocelle 43; Fiano Romano 38; Guidonia 36; Eretum Monterotondo 34; Real Tuscolano 33; Grifone Gialloverde 31; Lupa Frascati, Licenza 30; Castelnuovese 17; Alba Sant’Elia 16; Football Riano 15. Valle del Tevere e Città di Palombara si sono ritirate e sono retrocesse automaticamente nei provinciali.Urlo di gioia per Cantalice, che batte 4-3 gli ospiti del Poggio Mirteto (a segno due volte con Lugini e con Ferrari) e vince il campionato con due giornate d’anticipo. Decisivi i gol di Provaroni, Agostini, Dionisi e Suwhare.Soddisfazione alle stelle per il direttore generale Eusebio Dionisi: «Complimenti a tutti i ragazzi, autori di una stagione straordinaria. Dopo il titolo ottenuto dall’Under 16, sono davvero contento che l’Under 19 abbia fatto altrettanto. Anche i gruppi Under 17 e Under 15 sono in lotta per la vittoria del campionato e quindi la società non può che essere orgogliosa dell’ottimo lavoro di tutti i suoi calciatori. Nel caso dell’Under 19, congratulazioni non solo ai giocatori, ma anche a mister Matteucci e a tutto lo staff. Siamo già al lavoro per allestire una squadra competitiva per affrontare al meglio il campionato regionale del prossimo anno. Il nostro obiettivo è far giocare i regionali a tutte le formazioni del settore giovanile. Infine, ci tengo a dire che tanti ragazzi hanno già fatto il loro esordio in prima squadra, la quale dovrà essere sempre più fondata sui giovani».Commenta il match pure Renzo Fois, allenatore dei mirtensi: «Una partita in bilico fino al termine. I miei ragazzi hanno disputato una buona prestazione, creando diverse occasioni da gol contro un avversario molto pericoloso. Dal decimo del primo tempo, abbiamo giocato in inferiorità numerica e questo può averci penalizzato. Un plauso a tutti i miei giocatori, in particolare a Mancinelli e Ferrari, e complimenti agli avversari per aver vinto il torneo».Di fronte al proprio pubblico, continua ad ottenere i tre punti la Spes Poggio Fidoni, vincitrice 2-1 contro una Maglianese a cui non basta Cupidi. La squadra di casa segna, invece, con Di Loreto e Franceschini. Paolo Patacchiola, tecnico Spes: «Una buona partita da parte dei miei ragazzi, che hanno ottenuto un’altra vittoria importante soprattutto per il morale. La squadra ha creato molte occasioni da gol, in gran parte neutralizzate dal bravissimo portiere avversario. Il gruppo sta lavorando bene e i risultati lo dimostrano. Sabato affronteremo in trasferta il Real Monterotondo, contro il quale lotteremo con il coltello fra i denti».Continua il periodo nero per il Quattro Strade, superato in casa 3-1 da un’Equicola ancora una volta in grande spolvero. Determinanti le due reti di Romani e il gol di Xherai. Nazareno Barbonetti, mister Equicola: «La squadra ha condotto la gara in maniera impeccabile, con acume tattico e pochissime sbavature. Abbiamo creato molte occasioni da gol e sicuramente si può essere soddisfatti della prestazione. In conclusione, desidero ringraziare la società ospitante per aver concesso un minuto di raccoglimento per un lutto occorso ad un nostro tesserato».Ospite della Brictense, Il Passo Corese cade 3-1. L’unico gol degli sconfitti è firmato da Pierdonati su calcio di punizione. Manolo Scardocci, allenatore dei coresini: «Una gara da dimenticare, la più brutta da quando sono alla guida di questa squadra. Congratulazioni alla Brictense, che ha sicuramente meritato il successo».Tra le mura amiche, male anche Poggio Nativo, piegato 4-1 dal Real Monterotondo Scalo. Inutile la rete di Curto. Alexandro Zossolo, mister Poggio Nativo: «Una strana partita, compromessa anche da errori dell’arbitro, il quale ha concesso due gol in fuorigioco agli avversari. Si è trattato di un match piuttosto teso, in cui i miei ragazzi hanno subito degli interventi di gioco un po’ troppo violenti. Nonostante il risultato, abbiamo espresso un buon calcio. Faccio i complimenti a tutti, ma soprattutto a Borghese, nuovamente autore di un’ottima gara. Ora, siamo già proiettati verso la sfida del fine settimana contro Selci. Daremo il massimo».Proprio Selci è la squadra che in questo turno ha osservato il turno di riposo.Cantalice 47; Real Monterotondo Scalo 39; Poggio Mirteto 38; Passo Corese 30; Quattro Strade 29; Brictense 26; Poggio Nativo, Equicola 25; Spes Poggio Fidoni 15; Selci 12; Maglianese 8. Si sono ritirate Amatrice e Salto Cicolano.