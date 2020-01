VIVARINI SCHIERA I BIG

BENI CERCA LA PERFEZIONE

PROGRAMMA, XXII GIORNATA

Ore 15

Ore 17,30

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Testacoda al San Nicola di Bari, dove domani alle 15 (arbitro Maggio di Lodi) il Rieti ultimo in classifica se la vedrà coi padroni di casa pugliesi, secondi a -9 dalla Reggina capolista e pronti a ritrovare la vittoria nello stadio amico, un mese e mezzo dopo l'ultima volta, ossia il 2-1 col Potenza dell'8 dicembre. Gara ad armi impari: Bari squadra di categoria superiore che ha da poco ufficializzato anche l'ingaggio di Matteo Maita, Rieti formazione in disarmo, sprofondata in fondo alla graduatoria dopo il -4 del Tribunale Federale e alle prese con un mercato che non decolla (e forse non decollerà).Dal canto suo, il tecnico dei biancorossi, Vivarini, è pronto ad affidare le chiavi della squadra a tutti i big: Di Cesare e Sabbione in difesa, Awua sulla mediana, ma soprattutto Antenucci e Simeri in attacco, per un 4-3-1-2 che sembra sortire gli effetti desiderati. L'obiettivo del Bari, che domenica prossima sfiderà la Reggina al "Granillo" è chiaro: ottenere 6 punti tra domani e mercoledì contro la Sicula Leonzio nel recupero della prima giornata, per presentarsi allo scontro diretto con non più di 9 lunghezze di ritardo e tentare di riaprire il discorso promozione diretta.Sul fronte opposto il tecnico del Rieti, Roberto Beni, sa perfettamente che la partita è proibitiva, da "bollino nero" e per tentare di farla franca servirà la partita perfetta "e forse qualcosa di più". Nell'undici titolare, rispetto alla sfida di sabato scorso contro il Picerno, tornano sia Zanchi che Zampa e questo aspetto da senza ombra di dubbio più qualità ad una formazione ancora incompleta, che spera di chiudere il mercato di riparazione con un altro paio di elementi di spessore da piazzare tra centrocampo e attacco.Picerno-Viterbese 0-1 (giocata oggi)Bari-RietiBisceglie-RegginaCasertana-Virtus FrancavillaCatania-PotenzaPaganese-Sicula LeonzioTernana-RendeVibonese-CaveseCatanzaro-MonopoliTeramo-AvellinoReggina 49Bari e Ternana 40Potenza 39Monopoli 37Catanzaro 32Catania 29Teramo e Viterbese* 28Vibonese, Paganese e Avellino 27Casertana 26Cavese 25Virtus Francavilla 23Picerno* 20Bisceglie e Rende 14Sicula Leonzio 11Rieti 8* una gara in più