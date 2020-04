RIETI - «Dovrei sperare di riaprire il 18 maggio il mio locale, ma non riaprirò perché non ho fondi e liquidità per riaprire».



È il grido d'aiuto lanciato da Gianluigi Grassini, gestore del bar "Alexius" di Porta D'Arce, che in un video diffuso online racconta tutta le sue difficoltà nel tentare di far ripartire la sua attività dalla sosta forzata causata dal Covid-19.



Una situazione analoga a quella che, in vista della graduale ripartenza, si trovano ad affrontare in questi giorni molte attività commerciali di Rieti e provincia. Ultimo aggiornamento: 15:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA