Alunno positivo, chiusa per sanificazione la scuola media di Poggio Nativo

Martedì 21 Settembre 2021, 11:48

RIETI - Come in un effetto domino, dopo la positività di uno studente al liceo scientifico Lorenzo Rocci di Passo Corese, arriva la notizia di un altro contagio “scolastico” in provincia di Rieti. La positività è stata riscontrata nella scuola media di Poggio Nativo che resterà chiusa nella giornata di oggi 21 settembre per essere sanificata.

“Tenuto conto che ci è stata appena comunicata la positività di un alunno della classe II A della scuola media di Poggio Nativo – si legge in una nota del Comune -abbiamo concordato con la Dirigenza scolastica di chiudere la scuola per il 21 settembre, così da poter sanificare gli ambienti e ricevere dalla Asl indicazioni circa l’eventuale quarantena di alunni e docenti. Seguirà pubblicazione dell’ordinanza sindacale”.