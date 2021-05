Il Rieti corsaro si allontana dalla zona playout, ora a 3 punti. Castelfidardo sale al quarto posto

RIETI - Giornata positiva, la 12^ di ritorno, per il Rieti, che si allontana dalla zona playout (ora a tre punti) grazie al successo per 1-0 sul campo del fanalino di coda Olympia Agnonese.

La capolista Città Di Campobasso esce vincitrice dal match col Tolentino: termina con un rocambolesco 3-2 al “Nuovo Romagnoli”. Brutto ko per gli ospiti che cadono ancora più in basso dentro la zona calda della classifica. La capolista esulta anche per il risultato della diretta avversaria: il Notaresco pareggia 1-1 nel big match con il Cynthialbalonga. Ora sono cinque i punti che separano le due concorrenti alla promozione, il Notaresco ha dalla sua anche una gara in più. Gli ospiti del Cynthialbalonga mantengono il loro terzo posto.

I dati della vigilia vedevano un match equilibrato ma in leggero vantaggio per i padroni di casa. Tra Castelfidardo e Recanatese termina 2-1. I biancoverdi trovano i tre punti che li portano al quarto posto insieme alla Matese a quota 45 punti. Di contro la Recanatese, nonostante la sconfitta si gode la settima posizione. Il Castelfidardo sarà il prossimo avversario del Rieti, domenica 23 maggio allo Scopigno.

Nettamente in equilibrio la sfida tra Castelnuovo Vomano e Vastese. Tra le due compagini si conclude 2-2. Sempre in vantaggio il Castelnuovo con la Vastese costretta a rincorrere ma al triplice fischio è un punto a testa. I padroni di casa escono dalle le big del girone mentre la Vastese resta salda fuori dalla zona playout. Sullo stesso filo c’è il Vastogirardi che affonda 2-0 in casa della Matese grazie ai gol di Barone e Galesio.

Un altro pareggio arriva nella sfida tra Atletico Terme Fiuggi e Pineto: 1-1. Il Fiuggi lotta da settimane per uscire dalla zona calda ma i due pareggi nelle ultime due uscite non portano gli obiettivi voluti. Il Pineto raggiunge i 40 punti e spera ancora in una salvezza tranquilla.

Il Montegiorgio trova il successo con il Porto Sant’Elpidio: al termine dei 90’ è 1-0. Tre punti fondamentali per i padroni di casa che rischiavano di essere sorpassati dalla direte concorrenti, una di queste il Rieti. Nonostante la posizione in classifica il Sant’Elpidio non smette di lottare con nessuna delle sue avversarie.

Rinviato il match tra Aprilia e Real Giulianova su richiesta della società di casa per positività al Covid riscontrate nel gruppo squadra.

La classifica

Citta Di Campobasso 61 (28 gare giocate)

Notaresco 56 (29)

Cynthialbalonga 46 (29)

Castelfidardo 45 (29)

Matese 45 (29)

Castelnuovo Vomano 43 (27)

Recanatese 42 (29)

Pineto 40 (26)

Montegiorgio 39 (28)

Rieti 37 (28)

Vastese 36 (27)

Vastogiardi 36 (26)

Aprilia 34 (27)

Tolentino 33 (28)

Fiuggi 32 (28)

Real Giulianova 35 (26)

Porto Sant’Elpidio 7 (26)

Olympia Agnonese 5 (26)

© RIPRODUZIONE RISERVATA