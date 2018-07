Vaticano contro decisione della nave italiana di riportare in Libia i profughi salvati in mare

Città del Vaticano - I fulmini del Vaticano non si sono fatti attendere davanti alla notizia della nave italiana che ha salvato e riportato in Libia un centinaio di migranti. L'Osservatore Romano tuona: «Un fatto senza precedenti, in violazione della legislazione internazionale che garantisce ai migranti soccorsi in mare l’approdo nel porto sicuro più vicino. E quelli della Libia non sono riconosciuti come tali». Inoltre, aggiunge il giornale del Papa, «nessuno

dei migranti riportati a Tripoli ha avuto la possibilità di chiedere asilo come garantito dal diritto internazionale».

Martedì 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:21



