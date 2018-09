L'appello di Papa Francesco ai politici: «Non strumentalizzate paura verso stranieri per i vostri interessi elettorali»

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano – Il Papa lancia un appello ai leader politici per non strumentalizzare le paure della gente contro gli stranieri, considerando che in tutta Europa sta crescendo il fenomeno del razzismo. «Viviamo tempi in cui sembrano riprendere vita e diffondersi sentimenti che a molti parevano superati» ha affermato stamattina il Papa ricevendo i partecipanti di un convegno.



Si tratta di sentimenti «di sospetto, di timore, di disprezzo e perfino di odio nei confronti di individui o gruppi giudicati diversi in ragione della loro appartenenza etnica, nazionale o religiosa e, in quanto tali, ritenuti non abbastanza degni di partecipare pienamente alla vita della società», ha rilevato. «Questi sentimenti troppo spesso ispirano veri e propri atti di intolleranza, discriminazione o esclusione».



Da qui è partito un appello alla responsabilità dei politici. «Purtroppo accade pure che nel mondo della politica si ceda alla tentazione di strumentalizzare le paure o le oggettive difficoltà di alcuni gruppi e di servirsi di promesse illusorie per miopi interessi elettorali».











Gioved├Č 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:22



© RIPRODUZIONE RISERVATA