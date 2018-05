Carmen con l'abito bianco da sposa all'altare, ma è per prendere i voti da suora di clausura a Barletta Foto

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano - Emozionatissima, si è presentata all'altare con l'abito bianco e il tulle in testa, e ha pronunciato il fatidico «Sì», solo che invece che sposare un coetaneo si è unita in matrimonio con Gesù. Carmen D'Agostino è diventata la clarissa Suor Maria Vittoria della Croce indossando un bel vestito bianco prima di mettere quelli austeri e scuri da suora di clausura, per chiudersi definitivamente in monastero. La 27enne lucana ha così fatto ingresso nel monastero benedettino di San Ruggero, vicino a Barletta. Ad accompagnarla in chiese, per la promessa solenne dei voti - povertà, obbedienza e castità - la famiglia intera. La notizia è apparsa sul sito della diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, postata con l'autorizzazione del vescovo Leonardo D'Ascenzo senza immaginare che quelle foto avrebbero provocato grande meraviglia diventando in poco tempo virali sui social.



«Nessuno poteva immaginare che quel rito potesse divenire fonte di emozione, di riflessione e di preghiera da divenire parlante e significativo sul piano del senso più profondo della vita. E ciò fin dall’ingresso di Carmen in chiesa, vestita da sposa, accompagnata dal padre, attorniata tra i banchi da familiari, amici, fedeli accorsi per l’occasione» dice Riccardo Losappio, responsabile dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi.

Marted├Č 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:41



