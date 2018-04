La salma del seminarista in partenza per gli Usa, oggi una messa dai Legionari di Cristo

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano - Il corpo del seminarista dei Legionari di Cristo stroncato improvvisamente da un infarto la scorsa settimana all'età di 29 anni partirà per gli Stati Uniti domani mattina. Il funerale, per volere della famiglia di Anthony Freeman - un ragazzo atletico e gioviale che aveva deciso di farsi sacerdote - si terrà a Houston, in Texas. La morte del giovane è avvenuta nella notte tra il primo aprile e il due aprile. L'autopsia ha stabilito che la causa è dovuta ad una cardiomiopatia dilatativa. I suoi compagni di seminario ancora choccati per l'improvvisa perdita daranno l'estremo saluto ad Anthony oggi pomeriggio, nella cappella del collegio dei Legionari di Cristo, a via degli Aldobrandeschi, dove si terrà una messa celebrata dal direttore generale dell'ordine messicano padre Eduardo Robles Gil. Poi la bara partirà per gli Stati Uniti accompagnata dal direttore del collegio.



Sulla morte del ragazzo era stato aperto un fascicolo dalla Procura per indagare sulle cause della scomparsa. Un atto dovuto, viste le circostanze. L'autopsia effettuata e l'esito delle indagini hanno fugato ogni dubbio.

