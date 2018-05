L'ambasciatore iracheno presso il Vaticano: «il Papa andrà in Iraq»

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano - Papa Francesco vorrebbe andare in Iraq, ne aveva parlato qualche mese fa ad un gruppo di vescovi caldei, assicurando loro che non appena le condizioni di sicurezza fossero migliorate, avrebbe pianificato il viaggio. Ora ad avvalorare il progetto di andare a Baghdad per “«diffondere un messaggio di pace e solidarietà tra i fedeli delle varie religioni» è l’ambasciatore d’Iraq presso la Santa Sede, Omer Ahmed Karim Berzinji, in un’intervista rilasciata al quotidiano iracheno Al Sabah e rilanciata dall'Agenzia Nova. La data della visita ancora non è stata fissata.



Le dichiarazioni di Berzinji fanno seguito ad un incontro con il cardinale Pietro Parolin, per ringraziare della decisione di fare cardinale il patriarca di Babilonia dei Caldei, Louis Raphael I Sako, al concistoro del 29 giugno prossimo. Secondo l'ambasciatore il segretario di Stato della Santa Sede ha ipotizzato il viaggio vicino per la sconfitta del sedicente califfato. Parolin ha affermato che si recherà in Iraq dopo la formazione del nuovo governo iracheno.



Mercoled├Č 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:37



© RIPRODUZIONE RISERVATA