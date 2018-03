Toti, M5S è indubbiamente un interlocutore

« L'importante è che il centrodestra trovi una posizione unitaria perché unitariamente si è presentato agli elettori, e unitariamente auspico riesca a fare un governo; così come, ovviamente, unitariamente si confronterà sulle cariche istituzionali di garanzia. Dopo di che i Cinque stelle, dato il consenso che hanno avuto dai cittadini, sono indubbiamente l'interlocutore » . Ma, « avere un interlocutore non vuol dire essere d'accordo » . Così il governatore della Liguria Giovanni Toti alla Camera su una possibile convergenza con il M5s.



« Si parla con tutti perché la politica è soprattutto confronto, senza però rinunciare a quelle che sono le proprie idee - osserva Toti, rispondendo a una seconda domanda sugli scenari politici - è evidente che tra il programma del centrodestra, come è stato presentato agli elettori, e il programma di altri partiti ci siano profonde differenze. É altrettanto evidente che in Parlamento una mediazione è sempre possibile, fino a un certo punto » .



Marted├Č 20 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:22



