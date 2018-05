di Francesca Pierantozzi

«La Francia va avanti come previsto. Il governo ha appena confermato il finanziamento dei lavori definitivi del tunnel»: Stéphane Guggino è delegato generale del Comitato per la Transalpina, che riunisce tutti gli attori, pubblici e privati, della Tav francese. Le vicende politiche italiane, con il “Contratto” del futuro governo che mette a rischio il prosieguo dei lavori, fanno discutere anche Oltralpe. Non può credere che una coalizione nata anche per combattere gli sprechi, voglia davvero...