Sindrome 5stelle/ La resistenza al gioco di squadra e i suoi danni

di Marco Gervasoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Una candidatura barocca, non partita bene. Quella dei tre comuni diversi, Torino, Milano, Cortina, per le Olimpiadi invernali. Non per niente, nella storia di questa competizione, i casi di Giochi in condomino tra città della stessa nazione sono rarissimi. Per di più, la politica politicienne, quella che guarda non al paese nella sua interezza e coltiva la tentazione campanilistica, è intervenuta in maniera pesante e ha complicato un accordo, tra due città già storicamente rivali come Torino e...