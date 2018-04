Marina Berlusconi, battibecco social con il grillino Dibattista

Battibecco sui social tra Alessandro Di Battista e Marina Berlusconi. Dopo che la figlia del leader di Forza Italia aveva detto ieri - a margine dell'Assemblea Mondadori - che suo padre «si è conquistato un posto nei libri di storia, del signor Di Battista non credo che su questi libri troveremo grandi tracce», il Dibba - che ha scritto un libro edito proprio da Mondadori - replica via Facebook di notte: «Ha ragione, io non mi sono guadagnato un posto nei libri di storia. E mi sta bene così, mi accontento di aver fatto il parlamentare senza mai risparmiarmi, di aver contribuito ad un Movimento capace di contrastare con forza l'immoralità dilagante nel nostro Paese. Sono fiero della persona che sono e questo lo devo innanzitutto a mio padre, un piccolo imprenditore che non ha mai abbassato la testa o cercato la via più facile. Mi accontento di aver denunciato storture, corrotti, ingiustizie. Ho combattuto contro il primato della finanza sulla politica e contro lo strapotere del capitalismo finanziario. Mi basta questo Signora Berlusconi e soprattutto mi inorgoglisce l'essere uscito dal Parlamento per mia volontà e non per via di una condanna per frode fiscale come successo a suo padre. Ognuno ha i suoi modelli, le sue aspirazioni e gli esempi da seguire», scrive.



Sempre via social, arriva un po' inaspettata la controreplica della presidente di Fininvest e Mondadori. «Concordo con Alessandro Di Battista: ognuno ha i suoi esempi da seguire. Io - rivendica - sono sempre più fiera del mio, che è mio padre. Prendo atto - aggiunge in un post - che il Signor Di Battista non arriva più a definirlo, con un termine di cui mi auguro non abbia valutato lui per primo tutta l'enormità, il Male assoluto. È un piccolissimo miglioramento: se continuasse su questa strada, forse, una nota a margine in qualche libro potrebbe anche arrivare a guadagnarsela», conclude.

Mercoled├Č 25 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:36



© RIPRODUZIONE RISERVATA