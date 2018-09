Salvini, auguri social alla Isoardi per il debutto a La prova del cuoco: «Tifo per te»

Auguri social per Elisa Isoardi. L'occasione è il debutto della showgirl alla conduzione de La prova del cuoco e a farglieli è il fidanzato Matteo Salvini. «Oggi alle 11.30 su Rai 1 inizia la tua nuova avventura con 'La prova del cuoco': in bocca al lupo, Elisa! Faccio il tifo per te e anche per la cucina italiana», ha scritto su Twitter il ministro dell'Interno che ha anche pubblicato una foto della compagna sorridente. Il post ha fatto il pieno di like.

Oggi alle 11.30 su Rai 1 inizia la tua nuova avventura con la #laprovadelcuoco: in bocca al lupo, Elisa! Faccio il tifo per te e anche per la cucina italiana. pic.twitter.com/lyn4obPaTZ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 10 settembre 2018

LEGGI ANCHE