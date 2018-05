Salvini in diretta Facebook: «Senza fiducia in Parlamento si va al voto»

«Io ho fatto tutti i passi indietro, ma niente, ancora litigi. Allora ho detto a Mattarella che ci metto la faccia, ci provo con tutti. Tranne con il Pd. Io non amo i due forni, non mi piace chi ama i tre forni. Ho un panettiere di fiducia: i secondi arrivati non facciano i difficili e Berlusconi la smetta di offendere il M5s». Lo afferma Matteo Salvini, in diretta su Facebook.















«Spero che Mattarella mi dia l'incarico per cercare i voti, sperando che Forza Italia faccia qualche passo indietro. Ma se la fiducia non la troviamo in Parlamento, la cercheremo nel Paese, per guadagnare quel 2 o 3 % in più per governare da soli, senza chiedere un favore a nessuno», ha detto ancora il leader della Lega.





Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:25



