Fico: «Rinuncio all'indennità». E va in Parlamento in bus. Il Pd: solo spot, in 5 anni ha speso 15mila euro di taxi

«Rinuncio totalmente alla mia indennità di funzione da presidente della Camera. L'epoca dei privilegi è finita, dobbiamo tagliare i costi della politica e razionalizzare i costi della Camera». Sul reddito di cittadinanza sottolinea che «la lotta alla povertà è una priorità del nostro Paese» così come «dare sostegno a chi è in difficoltà». E sul futuro governo: «Ho grande fiducia in Mattarella con cui ho avuto un colloquio cordiale». Fico assicura che da presidente «di tutti» garantirà «maggioranza e opposizione».



Ma sulle sue prime mosse «anti-casta» è subito scattata la polemica degli avversari. Il sito legato ai dem «Socialisti gaudenti» ha ironizzato sull'amore di Fico per il trasporto pubblico: «Il neopresidente della Camera, è andato al lavoro in bus. A parte i rischi per la sicurezza non c'è nulla di male, anche se dai dati (se corretti) presi su maquantospendi.it, risulta che l'onorevole Fico, nel 2017, il bus non l'abbia preso quasi mai (preferendo il taxi). Più che una vecchia abitudine è stata una bella trovata pubblicitaria».



I conti li ha fatti la deputata Alessia Morani: «Se non ha cambiato abitudini e ha continuato a venire a Montecitorio con l'autobus, in questi 5 anni come ha fatto a spendere 15.180,60 euro di taxi e solo 314 di bus e Metro? Ci potrebbe spiegare? Grazie». Si vedrà nei prossimi giorni se Fico tirerà dritto per la sua strada o se accetterà scorta e auto blu, che la legge impone a chi ricopre una carica istituzionale.