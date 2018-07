Privilegi e diritti/La politica non faccia scappare i migliori

di Carlo Nordio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

In uno dei suoi dialoghi più significativi, Platone fa pronunziare a Socrate una sentenza entrata (almeno si spera) nella cultura occidentale: che non si deve rispondere a un’ingiustizia con un’altra ingiustizia. Ogni persona di buon senso converrà che questa massima ubbidisce a un criterio non solo di etica elementare, ma anche di collettiva utilità. Perché la reazione ingiusta, proprio in quanto tale, provocherebbe una replica altrettanto iniqua, e così via all’infinito, fino alla totale...