Festa della Donna, perché si festeggia l'8 marzo? Qual è il significato di questa giornata e perché si regala la mimosa

Come ogni anno, l'8 marzo si celebra la Giornata Internazionale della Donna, una data simbolo della lotta femminile per l'uguaglianza, il rispetto e il riconoscimento dei diritti delle donne in tutto il mondo. Questa ricorrenza non è soltanto un momento per ricordare le battaglie vinte, ma soprattutto per riflettere sulle disparità di genere ancora esistenti e per promuovere azioni volte a raggiungere una piena parità. Vediamo insieme perchè si è scelto proprio l'8 marzo per questa giornata, qual è la storia della Festa e per quale motivo si è soliti regalare un mazzetto di mimosa.