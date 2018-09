Manovra, Martina: «Pd in piazza, Paese a rischio»

«Di fronte all'irresponsabilità di questo Governo non possiamo non alzare la voce. Vorrei un governo che si rendesse conto delle scelte che compie. Non possiamo non scendere in piazza davanti a chi sta mettendo il paese a rischio. Domenica a Roma saremo in tanti: arriveranno da tutta Italia 200 pullman, 6 treni e tante persone che vogliono costruire assieme a noi l'alternativa». Lo dichiara il segretario del Partito democratico Maurizio Martina ospite a Circo Massimo su Radio Capital. © RIPRODUZIONE RISERVATA