Senato, Pd fotografa i banchi vuoti: Lega assente al ricordo di Borsellino

«Oggi al Senato si ricordano Paolo Borsellino, la sua scorta, la strage di Via D'Amelio. Questi sono i banchi della Lega: deserti durante la commemorazione. Chi non ha rispetto per il passato non può averne per il futuro». Così i senatori del Pd su twitter postando una foto dello spicchio d'aula dove siedono i senatori leghisti durante la commemorazione di Paolo Borsellino e della strage di Via D'Amelio.

Mercoled├Č 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:15



