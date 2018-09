Mozione pro-Orban, sì della Camera: Lega e M5S uniti al contrario di Strasburgo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non passa alla Camera la mozione con cui il Pd intendeva sostenere la posizione dell'Europa contro il governoungherese, guidato da Viktor Orban. Al contrario, invece, disco verde a favore del leader ungherese dalla Lega e dal M5S, nonostante i grillini a Strasburgo avessero votato a favore delle sanzioni. Meglio procedere con ordine, dal primo documento, firmato Pd, che è stato bocciato.La mozione (presentata dal capogruppo dem Graziano Delrio) bocciato da 395 no e 111 sì, ricalcava i principi contenuti nella risoluzione votata e approvata il 12 settembre scorso dal Parlamento europeo - che segnalava, in base alla relazione della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gliaffari interni - l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave, da parte dell'Ungheria, dei valori su cui si fonda l'Unione.Con il suo pronunciamento, il Parlamento europeo ha affidato al Consiglio Ue il mandato a attivare le procedure dell'articolo 7, previste in caso di «evidente rischio di violazione grave» dei principi dell'Unione, che prevedono, in prima battuta, una sorta di 'moral suasion' del Consiglio Ue nei confronti dell'Ungheria e, in una seconda fase, qualora la «violazione grave» si materializzi, a mettere in moto il sistema sanzionatorio.Ma a differenza di quanto è avvenuto a Strasburgo, dove gli europarlamentari della Lega hanno votato contro la risoluzione, a differenza dei 5Stelle che l'hanno appoggiata, alla Camera la maggioranza giallo-verde si è premunita e ha presentato una mozione congiunta (sottoscritta dai due capigruppo D'Uva e Molinari), nella quale, in sostanza, si chiede al governo italiano di verificare se le cause di attivazione delle procedure contro l'Ungheria non siano nelfrattempo venute meno e, quindi, chiudere «celermente la procedura stessa, in quanto infondata». Il testo M5S-Lega ha ottenuto 273 voti a favore e 234 contrari.