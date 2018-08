Dai vaccini a bonus cultura: primo ok al Milleproroghe

Dai vaccini allo slittamento della riforma del credito cooperativo e di quella delle intercettazioni telefoniche. Tanti i temi affrontati dal primo decreto Milleproroghe 2018 - cui ne dovrebbe seguire l'altro, classico, a fine anno - che istituisce tra l'altro, il 31 ottobre, anche l'election day provinciale. Diverse le modifiche approvate tra commissione e Aula del Senato, compresa una norma 'salva-precarì della scuola proposta da Leu e che il governo però ha già annunciato di voler correggere. Il provvedimento dopo l'ok del Senato con 148 sì passa alla Camera che darà la seconda lettura a partire dall'11 settembre. Ecco i principali punti del decreto.

- BONUS CULTURA: resta per i diciottenni per tutto il 2018.

- VACCINI: Per il prossimo anno scolastico tutti i bambini, compresi quelli sprovvisti di documentazione sulla loro vaccinazione, potranno accedere alle scuole per l'infanzia. Le sanzioni per chi viola l'obbligo slittano al 2019-2020. In attesa che il decreto venga convertito definitivamente la famiglie a inizio anno scolastico ai primi di settembre dovranno ancora presentare l'autocertificazione.

- GAS E ENERGIA: rinviato di un anno lo stop al mercato tutelato gas e energia il termine per la cancellazione slitta dal 1ø luglio 2019 al 1ø luglio 2020.

- ELECTION DAY PROVINCIALE: si terranno il prossimo 31 ottobre 2018 tutte le elezioni provinciali previste entro fine anno. Potranno essere eletti a presidente della Provincia anche i sindaci con un mandato più ristretto, ovvero un anno.

- ENTI TERRITORIALI: confermate per tutto il 2018 le disposizioni concernenti le modalità di riparto del fondo di riequilibrio in favore di talune province e città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, nonché i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal ministero dell'Interno.

- INTERCETTAZIONI: il termine di applicazione delle nuove norme sulle intercettazioni viene prorogato al 31 marzo 2019.

- TRIBUNALE ISCHIA: proroga al 31 dicembre 2021 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata di Ischia nel circondario del tribunale di Napoli.

- TRIBUNALE PORTOFERRAIO e LIPARI: ripristino sezioni distaccate dei tribunali di Lipari e di Portoferraio. Entrambe rimarranno fino all'1 gennaio 2022.

- PIANTE e ANIMALI ESOTICI: La denuncia del possesso di piante o animali di «specie esotiche invasive» viene prorogata al 31 agosto 2019.

- SICUREZZA SCUOLA: slittamento al 31 dicembre 2019 dei rendiconti dei lavori fatti per la messa in sicurezza delle scuole dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe). - UNIVERSITÀ: Per consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2018/2019 nel sistema della formazione italiana nel mondo, assicurando la copertura di almeno 183 posti, compresi 40 nelle scuole statali all'estero e 28 posti nelle scuole europee si proroga, per quest'anno, la possibilità di ricorrere alle graduatorie vigenti nell'anno scolastico 2017/2018.

- TV LOCALI: sbloccatI i fondi per le tv locali.

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ISEE: Parte dal 2019 la possibilità che l'Inps collabori con l'Agenzia delle entrate nella messa a punto della dichiarazione sostitutiva unica per l'Isee, l'indicatore della situazione economica utilizzato per l'accesso a molti servizi sociali.

- SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: i criteri previsti per il periodo 2015-2017, relativi alle forme premiali nel riparto dei fondi per il Servizio sanitario nazionale tra le Regioni, vengono prorogati anche per il periodo 2018-2020.

- RICETTA VETERINARIE: viene spostato a gennaio 2019 l'obbligo di ricetta elettronica per i veterinari

- SISMA ABRUZZO - prorogato termine per la presentazione della documentazione relativa all'ammontare dei danni subiti nel terremoto dell'Abruzzo del 6 aprile 2009.

- SISMA EMILIA E L'AQUILA: si estende al 2019 la percentuale, già prevista per l'anno 2018, di partecipazione alla riduzione del Fondo di solidarietà comunale per i Comuni rientranti nell'area cratere del sisma dell'Emilia Romagna del 2012 e di quello de L'Aquila del 2009.

- BANCHE CREDITO COOPERATIVO: prorogato dagli attuali 90 giorni a 180 giorni il termine per l'adesione delle banche di credito cooperativo (Bcc) al contratto di coesione che dà vita al gruppo bancario cooperativo.

- SALVA RISPARMIATORI: entro il 31 ottobre 2018 dovrà essere approvato il decreto del presidente del Consiglio che rende operativo il fondo 'salvà risparmiatori delle banche venete e dei quattro istituti in risoluzione.

- UNIVERSIADI A NAPOLI NEL 2019: spostato di un mese il termine per la consegna delle infrastrutture per le Universiadi che si terranno a Napoli nel 2019. La scadenza, che prima era indicata al 30 aprile dello stesso anno, viene ora fissata al 31 maggio.

- AVVOCATI: due anni di tempo in più per riformare l'esame di abilitazione degli avvocati, la riforma deve essere attuata entro sette anni anziché cinque.

- BANCA AFRICANA: proroga per tutto il 2018 la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca africana di sviluppo.

