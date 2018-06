Migranti, Salvini: «Due Ong al largo della Libia in attesa di migranti? Non attraccherete in Italia»

Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna (arrivo previsto domani mattina) altre due navi di Ong con bandiera dell?Olanda (Lifeline e Seefuchs) sono arrivate al largo delle coste della Libia, in attesa del loro carico di esseri umani abbandonati dagli scafisti.





Sappiano questi signori che l'Italia non vuole più essere complice del business dell?immigrazione clandestina, e quindi dovranno cercarsi altri porti (non italiani) dove dirigersi. Da ministro e da papà, lo faccio per il bene di tutti? . Così su Facebook il ministro dell?interno e vicepremier Matteo Salvini.



La nave della ong tedesca Lifeline, già intervenuta nella notte in soccorso di 118 persone a bordo di un gommone in difficoltà al largo delle coste libiche (ai passeggeri - tra i quali 14 donne, 4 bambini e un neonato - sono stati forniti giubbotti di salvataggio), ha replicato anche lei sui social al ministro dell'Interno Salvini: «Quando i fascisti ci fanno promozione...», ha tweettato ironico la ong tedesca Lifeline.

Sabato 16 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:09



