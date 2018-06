Conte incontra Macron e propone: hotspot in paesi d'origine migranti

Creare nuovi hotspot in Africa, in Libia manche in Niger. E' la proposta che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, riferiscono fonti di Governo, presenta in questi minuti al presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, nel corso del vertice in corso all'Eliseo.

Per Roma questa è la soluzione di breve termine mentre, nel medio periodo, e sarà questo il cuore della discussione, è fondamentale una revisione molto importante del Regolamento di Dublino.