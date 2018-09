Ma lontano dal palco il ministro si sfoga: «I pm vogliono fermarmi, non ci riusciranno»

di Mario Ajello

Uno dei più autorevoli oratori del Forum Ambrosetti, a Cernobbio, si avvicina a Matteo Salvini, in un corridoio riservato e gli dice sul filo dell'ironia: «Agli africani, facciamo bene a dare le aspirine, così la vita si allunga pure per loro ed è giustissimo. Però, dovremmo dargli anche quale profilattico in più, così fanno un po' meno figli e il problema migratorio in parte sarebbe risolto all'origine». Salvini risponde con un sorriso ammiccante. Come a dire: in fondo è...