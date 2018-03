All’opposizione/ I riformisti e la traversata del deserto

di Alessandro Campi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Quando la voce di molti intellettuali si leva a sostegno di una causa politica - in questo caso un governo del M5S da far nascere con l’appoggio determinante del Pd - è lecito il sospetto che dietro tanta passione si celi un inganno consapevole o un errore in buona fede. Potrà sembrare ingeneroso o persino greve, ma questo dice la storia: gli abbagli della cultura hanno spesso preceduto le catastrofi della storia. Senza contare che l’uomo di pensiero che dà consigli perentori all’uomo d’azione...