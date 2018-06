Lavoro, Di Maio incontra i "riders": «Più tutela e salario minimo»

«Ci sono tanti ragazzi che non hanno inquadramento, una paga minima dignitosa. Noi vogliamo che abbiano una vita dignitosa, noi iniziamo un percorso per un modello di lavoro che dovrà avere un salario minimo orario e deve prevedere un confronto tra i lavoratori e i colossi». Lo ha detto il neoministro del Lavoro Luigi Di Maio, dopo l'incontro con l'associazione dei riders al ministero a Roma.



«Questo è il primo atto di un ministero del Lavoro che deve tutelare le fasce più deboli» ha aggiunto. I riders lasciando l'incontro hanno detto che Di Maio ha dato loro un nuovo appuntamento la prossima settimana.



«Ho lasciato la riunione per venirvi a comunicare ciò che vogliamo fare: come primo atto ho voluto incontrare quei ragazzi, i riders, che rappresentano nuovi lavori e sono il simbolo di una generazione abbandonata, sono ragazzi senza tutele e spesso senza un contratto» ha precisato Di Maio.



Il ministro ha poi detto: «Incontrerò dopo il Drappo Bianco , è un piccolo passo ma vogliamo dare un segnale, c'è tanta gente che chiede dignità. Noi possiamo dare dignità con leggi, paga minima, assicurazioni e con un confronto tra i grandi gruppi internazionali e giovani di 20 anni che non chiedono la luna».

Luned├Č 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA