La proroga non basta/Ilva, il grande banco di prova per misurare il governo

di Oscar Giannino

Dunque in extremis per Ilva la decisione è stata spostata ieri sera dal 30 giugno, termine a cui il governo era legato con Arcelor Mittalm che dal maggio 2017 ha vinto la gara per assicurare il futuro produttivo del gruppo e le bonifiche ambientali, al prossimo 15 settembre. Il rinvio è stato reso possibile senza oneri ulteriori per lo Stato, visto che Ilva perde oggi circa 30 milioni al mese e i 900 milioni pubblici sin qui stanziati sono al lumicino, grazie al fatto che la gestione commissariale stresserà al...