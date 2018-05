Il summit a Milano/Se il Carroccio e Rousseau scippano Roma

di Mario Ajello

Che strana coppia. E che idea sbagliata. Loro sono Alberto da Giussano, quello dello spadone leghista, e Rousseau, non in versione filosofo illuminista ma in chiave piattaforma web dei grillini. Hanno escogitato di portare a Milano, scippando Roma, il vertice decisivo per la nascita del governo tra M5S e Carroccio. Si tiene oggi al Pirellone, e non alla Camera e neppure al Senato, e non nella Capitale ma nella metropoli lombarda. Può sembrare un dettaglio logistico insignificante. Rappresenta invece un segnale inquietante. Se...