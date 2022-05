Salvini e i richiami dell'Ue sul Pnrr: «Siamo in grado di governarci da soli»

«Siamo in grado di governarci da soli. Io penso e spero che in tempi di pandemia e di guerra l'Unione Europea si occupi di pace e di lavoro, senza dare pagelline o fare richiamini burocratici». Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini a Milano. «Ricordo all'Unione europea che negli ultimi anni gli italiani hanno versato nelle casse della Ue cento miliardi di euro in più rispetto a quelli che sono tornati indietro. I consigli sono interessanti però gli italiani sono in grado di autogestirsi e autogovernarsi e se qualcuno ci chiede di tornare a tassare la prima casa si attacca al tram», ha aggiunto.