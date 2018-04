Mattarella vuole una soluzione o incarico a un terzo nome

di Alberto Gentili

Sul Colle anche i segnali di fumo non passano inosservati, figurarsi i documenti vergati nero su bianco. Così l'attenzione del Quirinale si è appuntata ieri sulla nota congiunta di Matteo Salvini e Luigi Di Maio per annunciare l'impegno a «rendere il Parlamento operativo» e sancire l'intesa sul leghista Nicola Molteni alla guida della Commissione speciale di Montecitorio. Una mossa che sembrava riavvicinare 5Stelle e Lega, se non fosse che prima e dopo Di Maio e Salvini sono tornati a bisticciare sul no...