Genova, tensione Di Maio-Conte: «Sul ponte ascolta troppo i tecnici di Palazzo Chigi»

di Alberto Gentili

Aria tesa a palazzo Chigi. Nelle ultime ore tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte c'è stata qualche scintilla. Il leader 5stelle ha fatto filtrare di essere irritato con il premier, in quanto giovedì avrebbe voluto approvare il decreto sul ponte di Genova senza far visionare a nessuno il testo del provvedimento. E questo perché Conte avrebbe avuto fretta: non voleva andare a mani vuote il giorno dopo alla cerimonia organizzata nel capoluogo ligure per ricordare le vittime. Insomma, il premier avrebbe agito con...