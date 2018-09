Ponte Morandi, perquisizioni al Politecnico di Milano

La Guardia di Finanza ha acquisito materiale informatico e cartaceo sul crollo del ponte Morandi, a Genova, negli uffici del Politecnico di Milano e del Cesi, la società che fece lo studio sullo stato del ponte, nel 2016. Nel mirino documenti cartacei e informatici, ma anche le memorie dei telefonini e dei computer.



In queste ore, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è tornato sulla scelta del commissario per la ricostruzione del ponte. Il capo del Governo, ha affermato: «Come da decreto è previsto che il commissario sia nominato con decreto del presidente del Consiglio entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto per Genova. Non abbiamo ancora l'identikit preciso, ma sarà sicuramente colui che ci garantirà di realizzare il ponte quanto prima: ci interessa il risultato».

Luned├Č 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:59



